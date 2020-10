Montag, torna con una serie di incontri online la rubrica della Consulta universitaria del cinema

Torna Montag, rubrica online della Consulta universitaria del cinema. L'idea era nata nel pieno dell'emergenza sanitaria, per promuovere il confronto intorno ai meda audiovisivi e alle principali novità del settore.

Si parte lunedì 12 ottobre e si andrà avanti con cadenza quindicinale. Il primo incontro sul libro del filosofo Pietro Montani, Emozioni dell'intelligenza. Un percorso nel sensorio digitale (Meltemi, 2020). Insieme all'autore, due intellettuali di livello internazionale come Francesco Casetti (Yale University) e Antonio Somaini (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3).

La rubrica #MONTAG • Libri/Immagini/Fuoco torna in diretta web lunedì 12 ottobre con alcuni ospiti internazionali:... Pubblicato da Consulta Universitaria del Cinema su Lunedì 5 ottobre 2020

Si proseguirà il 26 ottobre, con il volume Le storie del cinema, dalle origini al digitale (Carrocci, 2020) curato da Vito Zagarrio e Christian Uva, docenti dell'Università Roma Tre. Qui presente anche Michele Guerra (università di Parma). Il calendario si sposta dunque al 4 novembre, quando sarà prevista una puntata speciale, per la cerimona di premiazione del Premio Limina, sui migliori libri dell'anno sul cinema. Gli incontri continuano il 16 novembre, toccando l'attualità. Sarà il turno infatti di un evento dedicato agli aspetti mediali e comunicativi della pandemia. Ci saranno Roberto De Gaetano (Università della Calabria), Massimo Scaglioni (Università Cattolica) e Giacomo Manzoli (Università di Bologna).

Fahrenheit 451 compie 52 anni, il remake sul futuro distopico di Ray Bradbury nelle sale il 19 maggio

Montag nasce dalla necessità di offrire occasioni di incontro e di riflessione comune in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha imposto la sospensione di molte attività culturali. La rubrica offre non solo agli studiosi, ma anche agli studenti e a tutti gli appassionati di cinema, l'occasione di continuare a discutere delle immagini in movimento e del loro valore nella nostra vita.

Non a caso il titolo della rubrica è ispirato al nome del protagonista del romanzo di fantascienza Fahranheit 451 di Ray Bradbury (e poi di un film di François Truffaut), per sottolineare la necessità della preservazione e della diffusione della conoscenza, a maggior ragione in tempi “distopici” come quelli del distanziamento sociale. Il riferimento al fuoco nel sottotitolo della rubrica da un lato rimanda – come nel romanzo – al pericolo della distruzione del sapere e al venir meno della relazione interpersonale a causa del “focolaio”. Ma dall’altro è un riferimento alla passione per la ricerca e la scrittura, al “focolare” dell’incontro, al focus come atto di concentrazione visiva e mentale.

Le presentazioni si svolgeranno in diretta streaming sulla pagina Facebook della Consulta Universitaria del Cinema (https://www.facebook.com/consultacinema).

© RIPRODUZIONE RISERVATA