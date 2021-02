I cinema sono chiusi da un anno ormai. Colpa del Covid. Eppure la Cina sta assistendo a una grande rinascita al botteghino. "Detective Chinatown 3" ha incassato 397 milioni di dollari in tre giorni, stabilendo un nuovo record mondiale per il più grande weekend di apertura in un unico mercato.

Il botteghino cinese ha avuto un inizio strepitoso durante la vacanza del capodanno lunare, mentre la maggior parte dei cinema rimane chiusa in America (ma anche in Europa), sottolineando i destini divergenti dei due più grandi mercati cinematografici del mondo. Alle 19:00 di venerdì a Pechino, il botteghino cinese aveva già realizzato 1,7 miliardi di Rmb (260 milioni di dollari) di vendite, secondo il servizio di prenotazione Maoyan, con 10 importanti film nostrani in uscita durante il periodo delle vacanze. La pandemia ha portato a una notevole divergenza tra Hollywood, la capitale mondiale dell'intrattenimento di lunga data, e la Cina, che l'anno scorso ha rovesciato gli Stati Uniti come il più grande produttore di denaro nelle vendite al botteghino. Mentre i cinema negli Stati Uniti e in Europa rimangono in gran parte vuoti con il protrarsi della pandemia, il botteghino cinese ha registrato una netta ripresa poiché la partecipazione al cinema è tornata a livelli quasi normali.

Morto Claudio Sorrentino per il Covid: doppiò Ron Howard in Happy Days, Travolta, Stallone e Topolino

I dirigenti e gli analisti di Hollywood temono che la tendenza possa persistere anche dopo l'epidemia, poiché il settore dell'intrattenimento statunitense si sposta verso lo streaming online. La Warner Bros rilascerà tutti i suoi film quest'anno sul suo servizio di streaming HBO Max insieme ai cinema. Un lungo reportage del New York Times (con tanto di foto) racconta il fenomeno.

Palestre e stadi, Pregliasco: «Sì al certificato vaccinale per riaprire e volare»

«Sembra che sempre di più il botteghino Usa rappresenterà un reddito supplementare allo streaming», ha affermato Jeff Bock, analista di lunga data. Gli Stati Uniti potrebbero «non avere mai più un fine settimana che tocchi anche quello che ha fatto il capodanno cinese quest'anno», ha concluso. Il 2020 ha segnato anche un'altra pietra miliare per l'industria cinematografica cinese: la prima volta che tutti i 10 migliori film di incasso del paese sono stati girati da studi cinesi. «Potrebbe diventare la nuova Hollywood», il monito.

Sanremo, Lavia: «Il teatro muore e pensano al Festival, una volgarità favorire kermesse mediatiche»

Covid, i dimenticati/ Teatro& Cinema: «Sale vuote e zero aiuti», stavolta lo spettacolo non può andare avanti

Ultimo aggiornamento: 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA