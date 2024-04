© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 77mo Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio, onora George Lucas: domenica 25 il regista americano riceverà sulla Croisette la Palma d’onore, un riconoscimento già andato in passato a giganti come Clint Eastwood, Marco Bellocchio, Alain Delon. Regista, sceneggiatore e produttore, 80 anni da compiere il prossimo 14 maggio in concomitanza con l’inizio del Festival, Lucas ha legato il proprio nome a saghe come ”Star Wars” e ”Indiana Jones” e diretto film-cult come ”American Graffiti”. «Cannes occupa un posto speciale nel mio cuore», ha dichiarato il regista, «fui sorpreso e felicissimo quanto, nel 1971, il mio primo film ”L’uomo che fuggì nel futuro” venne selezionato sulla Croisette. In seguito sono venuto al Festival diverse volte come produttore, sceneggiatore e regista. Oggi sono onorato di ricevere la Palma d’onore, un riconoscimento che per me significa molto».La selezione ufficiale del Festival verrà rivelata giovedì 11 aprile dal delegato generale Thierry Frémaux e la presidente del Festival Iris Knobloch. Dall’Italia potrebbe correre per la Palma d’oro il nuovo film di Paolo Sorrentino, girato a Napoli e ancora senza titolo. Intanto è stato annunciato il film di apertura: ”Le deuxième act”, commedia diretta dall’estroso Quentin Dupieux e interpretata da Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel. Kevin Costner presenterà in anteprima mondiale la serie ”Horizon, An American Saga” sulla conquista del West. La giuria del concorso sarà presieduta da Greta Gerwig, la regista di ”Barbie”, quella di Un certain Regard da Xavier Dolan mentre il cineasta spagnolo Rodrigo Sorogoyen guiderà la giuria della Semaine de la Critique.