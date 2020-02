Aldo, Giovanni e Giacomo in vetta alla hit con “Odio l'estate”

Aldo, Giovanni e Giacomo conquistano il botteghino. Subito in vetta al debutto il nuovo film del trio, Odio l’estate diretto da Massimo Venier, che realizza nel weekend 30 gennaio - 2 febbraio tre milioni (3.080.987 euro) facendo registrare anche la più alta media copia della classifica Cinetel (5.240 euro). Altre quattro le new entry in top 10: Dolittle è secondo con due milioni (2.016.854 euro) e l’ottima media copia 4.563 euro; quinto Il diritto di opporsi (548.856 euro); nono Judy (311.881); fanalino di coda Underwater (249.313 euro).



Completano le prime dieci posizioni: 1917 di Sam Mendes, terzo con un milione e mezzo nel weekend e complessivi 4.354.862 euro; Figli, quarto con 832.589 euro parziali e 2.580.587 totali; Me contro te, settimo con 9.216.420 euro; Piccole donne, ottavo con 5.472.335 euro globali. © RIPRODUZIONE RISERVATA