BRUXELLES - Bruxelles segue la crisi di governo in Italia, ma non commenta la situazione. Ne ha parlato la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva. Secondo Andreeva per il momento non ci sono contatti previsti tra il presidente della Commissione Jean Claude Juncker e le autorità italiane.

Ultimo aggiornamento: 17:33

