Ferreira, ottimo dialogo con Comune Taranto e Regione su Jtf

TARANTO, 06 OTT - "A Bruxelles non si decide quale progetto, quante persone e quali aziende saranno coinvolte. Non funziona così. Bruxelles dà i fondi e poi sta a livello locale decidere, scegliere i progetti giusti in base alle esigenze locali e fare quello che è necessario. Da Bruxelles arrivano i fondi ma non le decisioni di merito. Sta alle autorità regionali e locali prendere le decisioni in materia.

C'è comuque un ottimo dialogo con Comune e Regione". Così la commissaria Ue per la politica regionale, Elisa Ferreira, oggi a Taranto per un confronto con le autorità locali e regionali e gli stakeholders cittadini per discutere del programma Just transition fund. "Abbiamo parlato molto a lungo questa mattina - ha aggiunto - perchè il mio obiettivo era comprendere le loro preoccupazioni e le loro prospettive. Sono molto lieta di vedere che le prospettive ci sono, sono tantissime, ci sono molti progetti in fase avanzata di preparazione come la forestazione urbana, un progetto per il mar Piccolo, un progetto finanziato da 'Orizzonte' che riguarda l'applicazione di tecnologie mediche e scientifiche e l'analisi dell'impatto dell'ambiente sulla salute umana".

"Sono veramente contenta - ha concluso - di vedere come tutti i portatori di interesse e i soggetti coinvolti a livello locale siano dinamici e motivati a lavorare in questo percorso".