Copyright: Mogol (Siae), bene riscontri per nostra battaglia

ROMA - L'appello lanciato dal presidente della Siae Giulio Rapetti Mogol con una lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro per i Beni e le attività culturali e il Turismo Dario Franceschini e al sottosegretario con delega all'editoria Andrea Martella "affinché venga recepita al più presto nel nostro ordinamento la direttiva europea sul copyright ha ricevuto subito un importante sostegno da parte del mondo politico".

E' la soddisfazione della stessa Società italiana degli autori e degli editori. "Sono felice che la nostra battaglia di civiltà e giustizia abbia i primi importanti riscontri istituzionali - commenta Mogol -. In particolare, ho avuto un colloquio con il senatore Gianni Pittella, relatore del provvedimento in Senato, che mi assicurato il suo personale impegno per accelerare i lavori della commissione e portare il provvedimento alla votazione dell'aula prima dell'estate. Ho ringraziato a nome dei tanti autori che rappresento esprimendo i miei sentimenti di stima".

