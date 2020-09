Bielorussia: Pe ne discuterà lunedì con leader opposizione

BRUXELLES - I membri della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo ospiteranno lunedì prossimo Svetlana Tikhanovskaya e altri membri dell'opposizione democratica bielorussa, Volha Kavalkova e Pavel Latushka, per un dibattito sugli ultimi sviluppi politici e sulle proteste popolari. Tikhanovskaya avrà anche un incontro bilaterale con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Lo stesso giorno, gli eurodeputati della commissione per gli affari esteri voteranno nuove raccomandazioni su come l'Ue dovrebbe rivalutare le sue relazioni con la Bielorussia, in particolare per quanto riguarda gli ultimi sviluppi. Il risultato della votazione sarà annunciato martedì 22 settembre. In mattinata Tikhanovskaya incontrerà i ministri degli esteri Ue.

"Le sanzioni europee sulla Bielorussia sono state annunciate dai ministri" europei, "c'è una chiara determinazione politica - rafforzata anche dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione -, di volere sanzionare i responsabili per l'inaccettabile repressione. Non è una questione di se, ma una questione di quando e fino a che non saranno adottate non commenteremo alcuna indiscrezione". Lo ha detto Peter Stano portavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Non c'è nessun ritardo, anche perché non è mai stata fissata una data" per adottarle. "C'è un processo in corso da parte degli stati membri", ha aggiunto. Stano ha poi sottolineato che "Lukashenko deve riprendere il dialogo con la popolazione civile, l'Ue spinge su questo. La soluzione deve essere trovata dagli stessi bielorussi".

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA