L'esecutivo europeo valuta se accettare l'invito all'inaugurazione di Putin

BRUXELLES - "Possiamo confermare che il Cremlino ha spedito inviti ai Paesi europei a partecipare alla cerimonia di inaugurazione di Vladimir Putin e stiamo discutendo con gli Stati membri su come rispondere". Lo ha detto un portavoce del Servizio di Azione Esterna della Commissione Europea. "La decisione finale non è ancora stata presa, stiamo prendendo in considerazione tutti gli elementi ma l'alto rappresentante Josep Borrell è contrario ad accettare l'invito", ha sottolineato il portavoce. Stando a fonti dell'ANSA, ieri alcuni Paesi Ue si erano detti contrari e determinati a boicottare l'evento.

"Il Cremlino ha interesse a continuare con l'escalation, noi chiediamo di fermare i comportamenti irresponsabili, come l'uso della minaccia nucleare", aggiunge il portavoce riguardo all'annuncio di esercitazioni delle forze russe con le armi nucleari tattiche nei pressi dell'Ucraina.