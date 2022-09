Image Line per la sicurezza delle eccellenze Made in Italy

C’è un mondo da scoprire, quello dell’agricoltura che nell’era moderna, seppur mantenendo la tradizione, si è sempre più avvicinata alla digitalizzazione. Non tanto nella produzione degli alimenti, ma nella chiarezza e nella trasparenza. Difatti, a tutti piacerebbe sapere dove è stato prodotto quello ciò che mangiamo, se è stato realizzato a “chilometro zero” o se arriva dall’altra parte del globo. Così come conoscere come è stato coltivato, se è appena stato raccolto o arriva in tavola dopo mesi di conservazione. E ancora: che certificazioni ha e a quali e quanti trattamenti è stato sottoposto in campo. A tal proposito, per il “Made in Italy” si sta andando esattamente in questa direzione. Dare risposte a tutti questi quesiti.

AGRICOLTURA

Dal 1 marzo del 2021, un decreto del Ministero delle politiche agricole prevede che tutti i dati relativi alle operazioni svolte in campo e afferenti al Quaderno di Campagna®, ossia il registro dei trattamenti di difesa, registro delle fertilizzazioni e registro degli spandimenti di reflui, per ogni coltura alimentare coltivata in Italia debba entrare a far parte del “Fascicolo aziendale”, un “raccoglitore di informazioni digitali” di ogni produzione nazionale. Ogni agricoltore, dunque, deve registrare dei dati: la localizzazione della parcella di riferimento, la specie agraria, la varietà coltivata. E ancora le date di semina, fioritura e raccolta, il tipo di tecnica colturale adottata e tutte le operazioni colturali di difesa, diserbo, fertilizzazione, spandimento di sostanza organica oltre alle altre operazioni colturali e alle eventuali certificazioni. Insomma, una vera e propria carta d’identità per alimento prodotto in Italia. E adesso il primo passaggio previsto da questa normativa è che tutti questi dati debbano essere raccolti già dall’annata 2022 ed entrare a far parte del fascicolo aziendale già nel 2023.

IL FASCICOLO AZIENDALE

Parliamo, quindi, di un vero e proprio “fascicolo elettronico delle aziende agricole” dove ogni agricoltore fornisce i dati di ciò che produce e di ciò che fa con un duplice obiettivo:

• dimostrare che ciò che si produce rispetta i rigorosi standard di produzione prevista dalle tecniche produttive regionali, italiane ed europee;

• dimostrare che l’agricoltore è “degno” di ricevere i contributi previsti a sostegno della sua attività agricola.

In pratica dal 2023 il Ministero dell’Agricoltura e la Commissione Europea sapranno esattamente… “chi fa cosa, come, quando e dove” per ogni alimento Made in Italy.

Un bel passo in avanti rispetto alla banale indicazione PVN (provenienza varia nazionale) prevista dalla normativa attuale e che troviamo in etichetta su molti prodotti alimentari nazionali.

LA SOLUZIONE: QUADERNO DI CAMPAGNA®

Un’operazione, c’è da dire, non semplice, ed è qui che interviene l’azienda faentina Image Line® che ha sviluppato la soluzione digitale QdC® - Quaderno di Campagna® che, già oggi, permette di gestire oltre un milione di ettari in tutta la penisola. Oltre il 7% della superficie agricola italiana. Il tutto per aiutare gli agricoltori a comunicare i dati giusti. QdC® – Quaderno di Campagna® è un sistema che opera su cloud e che è raggiungibile da tutti gli agricoltori attraverso l’indirizzo web www.qdc.it. Grazie al costante lavoro di aggiornamento delle banche dati dei prodotti utilizzabili in campo (agrofarmaci, ammendanti, ausiliari, biochimici, biocidi, biostimolanti, coadiuvanti, concimi, correttivi, corroboranti, impollinatori, microrganismi, reflui, sostanze di base, substrati) e dei disciplinari di produzione (integrata, SQNPI, biologico) la soluzione QdC® – Quaderno di Campagna® aiuta gli agricoltori a scegliere le tecniche colturali e i prodotti giusti per garantire la produzione di tutte le eccellenze agroalimentari italiane nel rispetto della normativa e a tutela del consumatore. Un’azione di supporto a quanto già fanno gli agricoltori, basti pensare che sotto il profilo della sicurezza alimentare, i prodotti agricoli italiani sono cinque volte più sicuri rispetto a quelli da altri paesi europei e di oltre 20 volte più sicuri rispetto a quelli extra europei. Un supporto affinché l’Italia possa restare al top della sicurezza alimentare.

L’IDEA

Ideare e realizzare soluzioni digitali per l’agricoltura, questo è Image Line, ossia una PMI innovativa che nel 1988 è stata fondata da Ivano Valmori. Un lavoro senza soluzione di continuità al fine di creare e aggiornare banche dati a supporto della gestione tecnica, della rintracciabilità di campo e degli adempimenti legali. Un’azienda Hi-Tech che si impegna costantemente nel fornire agli operatori del settore agricolo un supporto continuo in termini di strumenti e informazioni. Per Image Line ecco due valori fondamentali: co-innovazione e condivisione. Come azienda e come community, dà vita a progetti concreti per promuovere l’agricoltura digitale a tutela del vero Made in Italy e supportare la filiera e l’agricoltura con strumenti sempre più innovativi.

SEMPLIFICARE LA VITA

Il miglior partner tecnologico per la trasformazione digitale, la crescita sostenibile e la transizione ecologica in campo agroalimentare: questo è Image Line. Uno degli obiettivi dell’azienda è semplificare ogni giorno la vita di grandi e piccoli operatori della filiera agroalimentare, fornendo servizi e informazioni costantemente aggiornate indispensabili per il settore, in ogni fase del lavoro di filiera, dalla semina alla raccolta. In più di 30 anni di attività, Image Line ha dato vita alla più grande Community (oltre 280.000) di operatori profilati del settore agro alimentare, che possono accedere a consigli utili per la propria attività, ricevere la newsletter di AgroNotizie, il quotidiano digitale dell’agricoltura italiana edito da Image Line, trovare i prodotti e i servizi migliori per la propria azienda e imparare dalle esperienze di tecnici e professionisti del settore. Nel corso degli anni, Image Line ha messo a punto un vero e proprio network di portali web per l’agricoltura, servizi cloud, database professionali e web application come QdC® - Quaderno di Campagna®, SDS OnDemand® e Fitogest+.

I RICONOSCIMENTI

Negli anni Image Line ha ottenuto importanti riconoscimenti, quali:

• nel 2017 è entrata a far parte delle PMI innovative italiane;

• nel 2019 ha conseguito il premio Excelsa Award 2019 per le categorie “Innovazione” e “Impegno sociale e culturale”, assegnato da Confindustria Romagna;

• nel 2021 il Ceo di Image Line, Ivano Valmori, ha ricevuto la nomina ad Accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili, la più antica Istituzione del genere ad occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e a promuovere il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la crescita sociale;

• nel 2022, nel corso della serata celebrativa dei Le Fonti Awards®, ha ottenuto un importante riconoscimento per la categoria: Eccellenza dell’Anno, Innovazione & Leadership ed Editoria Digitale nel Settore Agroalimentare.