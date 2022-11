Cataloghi e riviste personalizzate: perché l’editoria dovrebbe entrare in azienda

L’editoria aziendale è una pratica che sta tornando a essere un vero e proprio trend. Stampare cataloghi, riviste o magazine, pensati sia per una comunicazione verso l’esterno o verso l’interno, si è rivelata una strategia di marketing vincente anche nel 2022

Lo scopo di molte strategie di marketing contemporanee è quello di fare storytelling del brand: in altre parole bisogna raccontare l’azienda sia all’esterno che all’interno. I metodi per offrire la propria storia agli altri sono molteplici, ma uno dei più efficaci rimane sempre e comunque l’editoria. Che sia online, che sia tradizionale (e quindi cartacea), istituire una pubblicazione periodica con tutte le news di settore e dall’azienda aiuta a tenere i dipendenti informati, comunicare correttamente con la stampa e creare un ponte relazionale con i clienti.

Nonostante la rivoluzione digitale sia assolutamente avanzata e, per certi versi, irreversibile, rimane imprescindibile la stampa di un supporto cartaceo. Creare un prodotto editoriale che sia tangibile e conservabile dona autorità alla pubblicazione. Solo così potrà infatti essere conservato e collezionato con cura. Ma quali sono i prodotti di stampa verso i quali un’azienda dovrebbe volgere il proprio interesse? La stampa cataloghi e la stampa riviste sono sicuramente due tappe obbligate. Vediamo quali sono i formati più popolari e a chi rivolgersi per la loro realizzazione.

Stampare una rivista aziendale: cosa c’è da sapere

Le riviste aziendali, in genere, hanno un numero di pagine limitato e una tiratura non altissima. L’importante è la qualità del materiale, che dovrebbe essere altissima, e la scelta di rifiniture o nobilitazioni adeguate. In linea di massima è preferibile optare per basse tirature (a meno che le esigenze aziendali non siano diverse), ma per una qualità massima. Bisogna sempre ricordare che la rivista sarà lo specchio dell’immagine del brand.

Il primo passo è la scelta della rilegatura e della modalità di stampa. La rilegatura con punti metallici è decisamente consigliata, in quanto economica, elegante e resistente nel tempo. La scelta della modalità di stampa, poi, è collegata alla tiratura: la stampa digitale è raccomandata per un numero limitato di esemplari; la stampa offset per ordini più sostanziosi.

Stampare un catalogo: a cosa serve?

I cataloghi aziendali vengono stampati per uno scopo diverso, ma la funzione è sempre quella di comunicare correttamente il brand a potenziali clienti, colleghi o competitors. Riportare tutti i prodotti o servizi su un catalogo cartaceo è molto importante soprattutto in occasione di eventi settoriali o fiere. Resta inteso che il proprio sito web dovrebbe avere una sezione ben curata riservata al catalogo, ma – spesso – in eventi di settore molto partecipati risulta molto più immediato ed efficace distribuire cataloghi o prodotti editoriali.

Anche in questo caso le alternative sono molteplici e assecondano qualsiasi tipo di budget. Si può personalizzare, oltre al design e il layout, anche materiale di stampa, numero di pagine, tiratura, qualità della carta.

Affidarsi alle tipografie online

Realizzare prodotti stampati personalizzati è diventato decisamente più facile da quando sono nate le tipografie online, come Flyeralarm.com. I vantaggi di ordinare online sono molteplici: i prezzi sono tendenzialmente più bassi rispetto alle tipografie tradizionali, la possibilità di personalizzazione è massima e la scelta dei modelli è molto vasta. Tali e-commerce, basandosi sul principio della stampa cumulata, possono anche offrire un servizio rapido di consegna (anche solo in 24 ore).