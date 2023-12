Algeco SPA: un bilancio positivo per la chiusura dell'anno

L'azienda italiana Algeco SPA può guardare al termine dell'anno con grande soddisfazione, dopo aver concluso una serie di attività di successo in vari settori. Dall'ambito pubblico al settore privato, dal settore scolastico al settore dei servizi, passando per i grandi eventi come il Lucca Summer Festival, Algeco SPA si è distinta per l'impegno e l'interesse dimostrato, ma soprattutto per aver chiuso nuovamente l’anno in maniera molto positiva.

Il settore scolastico è stato uno dei punti di forza dell'azienda nel corso dell'anno. Algeco SPA ha lavorato a stretto contatto con numerose scuole in tutto il paese per fornire soluzioni modulari innovative e funzionali. Questi moduli, ideali per risolvere problemi legati a spazi limitati o a necessità temporanee, sono stati utilizzati per realizzare nuove aule, laboratori o strutture ricreative. Grazie alle soluzioni modulari di Algeco SPA, molte scuole hanno potuto affrontare con successo situazioni di emergenza o di sovraffollamento temporaneo. L'azienda ha dimostrato un grande impegno nel garantire un ambiente educativo sicuro ed efficiente per gli studenti.

Ma non solo il settore scolastico ha beneficiato dell'esperienza e dell'expertise di Algeco SPA. L'azienda è stata coinvolta in diversi progetti, in particolare nella realizzazione di uffici modulari per enti governativi, amministrazioni locali e aziende private. Queste soluzioni modulari, altamente flessibili e personalizzabili, hanno reso possibile la creazione di spazi di lavoro funzionali ed efficienti, consentendo alle strutture di migliorare le proprie attività senza dover affrontare gli alti costi di ristrutturazione o di costruzione tradizionale. Il contributo di Algeco SPA in questi settori è stato altamente apprezzato, permettendo ai governi di ottimizzare le risorse finanziarie e di fornire ai propri dipendenti ambienti di lavoro confortevoli e moderni.

Un altro punto di forza dell'azienda è stata la partecipazione a grandi eventi come il Lucca Summer Festival. Algeco SPA ha fornito strutture modulari per accogliere gli artisti e il personale tecnico, garantendo spazi abitativi confortevoli e funzionali durante il periodo dell'evento. La grande flessibilità delle soluzioni offerte da Algeco SPA ha permesso di rispondere alle specifiche esigenze degli organizzatori degli eventi e di contribuire alla realizzazione di uno spazio di lavoro efficiente e piacevole per gli artisti e per tutti gli addetti ai lavori coinvolti.

Al di là delle attività svolte nel settore scolastico, pubblico e degli eventi, Algeco SPA ha dimostrato un forte impegno anche sul fronte dell'ESG (Environmental, Social, Governance) e della Diversity Inclusion. L'azienda ha investito fortemente nello sviluppo di soluzioni sostenibili ed eco-compatibili, riducendo l'impatto ambientale delle proprie operazioni e promuovendo l'adozione di best practice nel settore delle costruzioni modulari. Allo stesso tempo, Algeco SPA ha adottato politiche di inclusione attiva, creando un ambiente lavorativo aperto e rispettoso delle diversità, e promuovendo l'uguaglianza di opportunità per tutti i dipendenti.

La chiusura positiva di fine anno di Algeco SPA può essere considerata il risultato degli sforzi costanti e dell'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni modulari innovative e funzionali in vari settori. L'attenzione a tutti i settori che costituiscono l’azienda ha permesso di raggiungere obiettivi importanti, fornendo strutture di qualità e adattandosi alle diverse esigenze dei clienti. L'interesse dimostrato nel campo dell'ESG e della Diversity Inclusion testimonia la volontà di Algeco SPA di andare oltre il mero scopo commerciale, cercando di contribuire a una società migliore.

Algeco SPA può quindi guardare con ottimismo al futuro, sicura del proprio ruolo di leader nel settore delle soluzioni modulari in Italia. Questo il punto di partenza per nuove sfide e nuove opportunità per un'azienda che, con la propria esperienza e competenza, continua a migliorare la vita di molte persone, soddisfacendo le diverse e crescenti esigenze

Algeco SPA: terzo posto Best Workplaces for Blue Collar Italia 2023

In un mondo sempre più frenetico e votato al lavoro, trovare un equilibrio tra la vita privata e quella professionale è diventato essenziale per il benessere individuale. Molte aziende, consapevoli di questa necessità, stanno adottando iniziative di welfare per sostenere i propri dipendenti. Algeco SPA è un esempio virtuoso in questo senso, dimostrando un costante impegno nel bilanciare vita privata e lavoro.

Algeco SPA è una multinazionale italiana che si occupa di fornire soluzioni modulari e spazi temporanei alle imprese. Con una presenza consolidata in tutto il territorio nazionale, l'azienda si distingue per la qualità dei suoi prodotti e servizi, ma anche per l'attenzione rivolta ai propri dipendenti.

L'equilibrio tra vita privata e lavoro è fondamentale per una buona produttività e soddisfazione dei dipendenti. Algeco SPA ha compreso questo concetto e si è impegnata a creare un ambiente di lavoro che favorisca questa armonia. L'azienda offre una serie di iniziative di welfare per i suoi dipendenti, dando loro la possibilità di conciliare al meglio le esigenze personali con quelle professionali.

Tra le iniziative messe in campo da Algeco SPA ci sono dei programmi di flessibilità oraria che permettono ai dipendenti di organizzare al meglio il proprio tempo lavorativo. Grazie a questi programmi, i lavoratori possono adattare le proprie ore di lavoro alle esigenze personali, garantendo una maggiore flessibilità e libertà di gestione del tempo.

L'impegno di Algeco SPA per il benessere dei suoi dipendenti non è passato inosservato. L'azienda è stata recentemente premiata con il terzo posto nella classifica Best Workplaces for Blue Collar Italia 2023. Questo prestigioso riconoscimento conferma l'impegno di Algeco SPA nella creazione di un ambiente di lavoro sereno, equilibrato e soddisfacente per i propri dipendenti.

Non è un caso che Algeco SPA venga considerata un modello di riferimento in Italia per altre aziende che desiderano implementare programmi di welfare per i propri lavoratori. Il successo di Algeco SPA dimostra come sia possibile conciliare vita privata e lavoro, garantendo un elevato livello di soddisfazione e produttività.

Percorso verso edifici ad impatto ZERO

Il cambiamento climatico è una delle priorità globali più critiche che si presentano al giorno d'oggi e dobbiamo mitigare i rischi e abbracciare nuove opportunità. Dipendiamo dai materiali e dall'energia per produrre le nostre unità, quindi l'avvio di programmi di efficienza delle risorse, di elettrificazione, di energia rinnovabile e di cambiamento dei comportamenti di sostenibilità, il sostegno alle persone della nostra catena di fornitura e la preparazione per il futuro, sono tutti elementi fondamentali per la nostra strategia ESGS e per il successo dell'azienda.

I nostri prodotti e il nostro modello circolare presentano vantaggi ambientali intrinseci, soprattutto rispetto agli edifici tradizionali; la nostra ambizione è quella di arrivare a zero emissioni di carbonio all'interno della nostra azienda e della catena di fornitura. Al momento abbiamo fissato l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Tuttavia, siamo fiduciosi che, una volta completate le azioni delineate nel nostro piano d'azione 2028, saremo in grado di anticipare questa data.

Il nostro obiettivo di Sustainability Linked Finance è quello di ridurre le emissioni degli Ambiti 1 e 2 basate sul mercato: 10% entro il 2025 e 15,8% entro il 2028 rispetto al valore di riferimento del 2020. Abbiamo accelerato il nostro approccio alla riduzione delle emissioni concentrandoci sui siti di assemblaggio, sulla logistica e sui programmi di cambiamento dei comportamenti.