Wanda Nara supermamma social: foto con i 5 figli accompagnati a scuola

dell'allegra famiglia finiscono sui social molto spesso. La modella argentina è una vera e propria influencer con quasi quattro milioni di follower. Ovviamente la foto dei piccoli scolari ha riscosso molto successo, tra like e commenti.

La moglie e procuratrice del capitano dell’Inter ha debuttato, inoltre, nella televisione italiana come opinionista sportiva. Su Italia 1 in seconda serata è partita la sesta edizione di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Lo show prodotto dalla testata SportMediaset, diretta da Alberto Brandi, ha come padrone di casa l’istrionico Pierluigi Pardo e quest’anno sarà arricchito dalla presenza in studio di Wanda Nara.

È il primo giorno tra i banchi ecome tante mamme popolari e non, ha deciso di accompagnare tutti i suoi figli a scuola. La modella, che ha cinque figli, è apparsa sul suocon una piccola squadra. I bambini sono tutti allineati, si tengono per mano e indossano una divisa scolastica.I primi tre sono bambini nati da un precedente matrimonio, mentre le ultime due sono figlie di Mauro Icardi. «Il primo giorno di scuola, tante emozioni per loro e per me. Li amo», scrive in spagnoloLe foto