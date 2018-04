Harry e Meghan, William farà da testimone al fratello sposo

Sarà William il testimone del principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, che sposerà Meghan Markle il 19 maggio. Harry ha chiesto al fratello maggiore di fargli da testimone, e il futuro re ha - ovviamente - accettato. Lo annuncia Kensington Palace via Twitter precisando che il «il Duca di Cambridge», ossia William, si è dichiarato «onorato» e pronto ad «assistere suo fratello» affiancandolo in particolare durante la cerimonia religiosa nella St.George Chapel di Windsor. Per i fratelli si tratta di uno scambio di ruoli, come lo stesso profilo Twitter di Kensington Palace ricorda con tanto di foto, tenuto conto che Harry fu testimone di nozze di William quando questi sposò Kate Middleton nel 2011.

