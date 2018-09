Il dramma di Patrizia De Blanck: «Ho rischiato di morire, il pus mi ha sfigurato»

Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 09:55

Pericolo scampato per. La contessa ha rischiato la vita a causa di una, ovvero un'infezione del sacco lacrimale, che le avrebbe deformato il viso. «Il pus era arrivato dietro all'orecchio - ha raccontato oggi in diretta a Pomeriggio 5 -. Stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di».La contessa e la figliasono in collegamento con, alla quale raccontano il loro calvario. «La scorsa estate - spiega Patrizia De Blanck - ho pianto molto per la morte del mio cane.. Ma non vado mai dal medico. Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un'altra notte così sarei morta per una meningite fulminante».Conclude la figlia Giada: «. Questa volta mia madre mi ha dato retta e sono riuscita a portarla in ospedale. Ha rischiato veramente di morire».