Niccolò Bettarini in spiaggia con papà Stefano: torna il sorriso dopo l'aggressione Foto

Torna il sorriso sul viso di Niccolò Bettarini, il figlio dell'ex calciatore Stefano e della soubrette Simone Ventura. Dopo la pesante aggressione subìta a Milano che poteva costargli la vita, il ragazzo è tornato in spiaggia in Versilia insieme al padre. Al braccio destro ancora il tutore applicato dopo l'operazione per le ferite causate da numerose coltellate.LEGGI ANCHE: Simona Ventura torna a sorridere, selfie su Instagram dopo lo spavento per Niccolò LEGGI ANCHE: Niccolò Bettarini, si cercano altre 6 persone: l'accusa è concorso in tentato omicidio