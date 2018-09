Mister Italia 2018, vince Nicola Savarese: 31enne laureato di Vico Equense

di Massimiliano D'Esposito

Ha 31 anni, è laureato in ingegneria civile, viene da Vico Equense, è alto 1,90 e sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo. È questo l’identikit di Nicola Savarese incoronato ieri sera in piazza Quercia, a Trani, come Mister Italia 2018. Savarese, premiato sul palco dalla presidente di giuria Adriana Volpe, ha superato la concorrenza degli altri 29 finalisti giunti da tutta Italia al termine di un lungo percorso di oltre 400 selezioni cominciato nell’aprile scorso. “Sono ancora incredulo – le prime parole del nuovo Mister Italia, al risveglio dopo la finalissima –. Già stamattina sento tutto il peso, nel senso di onore e responsabilità, che porta questa fascia. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, so che da Vico Equense e da tutta la Costiera hanno fatto il tifo per me. Ringrazio soprattutto la giuria per aver creduto nelle mie potenzialità e gli organizzatori di un concorso che reputo di eccellenza”.Di professione ingegnere (“Sono iscritto all’albo con specializzazione in sicurezza del lavoro”), Savarese vanta anche trascorsi come cestista (“Ho giocato nelle minors campane, ero un playmaker, ruolo obbligato visto che ero tra i più bassi della squadra”). Nicola succede ad un altro napoletano, Luciano Punzo, eletto nel 2017 e presente ieri alla finalissima. Nel corso della serata, condotta da Jo Squillo, è stata incoronata anche la nuova “Miss Grand Prix 2018”: la corona si è posata sulla testa della 17enne reggiana Isabella Ceci. La giuria presieduta dallo stilista Rocco Barocco ha, infatti, premiato questa bellezza mediterranea appassionata di danza e pallavolo, ma con l’ambizione di diventare una protagonista del mondo della moda e dello spettacolo. Entrambi i concorsi, promossi dalla Claudio Marastoni Communication, si sono quindi conclusi sabato nella cittadina pugliese davanti a un migliaio di persone accorse nella suggestiva piazza Quercia, proprio sul porto con vista sulla splendida Cattedrale barocca.Una serata di “stelle” con un parterre de roi che, oltre alle istituzioni rappresentate in platea dal sindaco di Trani Amedeo Bottaro, ha visto in prima fila oltre ai già citati Adriana Volpe e Rocco Barocco, anche Domenico Manfredi del Grande Fratello, la conduttrice Emanuela Titocchia, il sensitivo “più famoso d’Italia” Solange, i ballerini Marcello Nuzzio, Anna Martynova e Simone Ripa da “Ballando con le stelle”, la cantante Serena De Bari di “Amici”, l’attrice e conduttrice tv Giovanna De Crescenzo, l’attore Nunzio Giannini, il dj e conduttore televisivo Kevin Dellino e il modello-attore Marco Crepaldi, premiato con la fascia di “Mister Italia Forever”. Oltre ai due vincitori, sono state assegnate anche altre fasce: “Un bello per il Cinema 2018” è il pescarese Mario Catena, “Il modello d’Italia” è l’avellinese Gerardo Stanco, il “Volto più bello d’Italia” è quello del 23enne di Rovigo Nicolò Conforti, la fascia di “Uomo ideale d’Italia” è andata al napoletano Raffaele Miraglia, “Mister Italia Fiction” è il molisano Giuseppe Adduocchio, mentre la fascia di “Mister Talento” è stata assegnata al barlettese Giuseppe Sgobbo. Tra le ragazze fasce per la romana Chiara Frattesi che si è aggiudicata quella di “Miss Grand Prix Fiction”, per la reggiana Islam Ezzedini (Miss Grand Prix Talento), per la ferrarese Chiara Cavalieri (Miss Grand Prix Fitness), per la rosetana Anastasia Di Pietro (Miss Grand Prix Calcio), per la trevigiana Denisa Pitea (Miss Grand Prix Auto) e per la maceratese Rosa Setola (Miss Grand Prix Moto). Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni Communication, è giunto quest’anno alla sua 31esima edizione confermandosi come una delle più importanti manifestazioni del settore.Da alcuni anni la stessa organizzazione promuove il concorso di Mister Italia che anno dopo anno si è imposto come il più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini italiani più belli. Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati poi vere e proprie “star” tra i quali Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso (Temptation Island) e Carlotta Maggiorana.