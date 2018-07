Ghali, su Instagram la dedica al piccolo fan morto a 11 anni: «Sarai la mia forza»

«Grazie Ledio di tutto, ciò che ho imparato in questi giorni non ha prezzo, è uno dei regali più grandi che io abbia mai ricevuto. Sei un fratello per sempre, ti porterò con me per sempre in ogni scelta. Sarai quella forza che mi è mancata fino ad ora. La forza di non avere paura, la forza che mi rialzerà quando sarò a terra, la forza che ci vuole per fare l’ultima flessione. La forza di combattere». Così il rapper Ghali ha dato su Instagram l'addio al piccolo Ledio, morto a 11 anni per una grave malattia.Tra Ghali e il bambino era nata un'amicizia, tanto che il rapper era andato spesso a trovarlo in ospedale, al Gemelli di Roma. Sul suo profilo Instagram Ghali pubblica una foto di uno di quei tanti incontri, mentre stringe la mano al piccolo Ledio e giocano insieme.«Non lasciate che nessuno vi faccia credere di avere una vita migliore della vostra, smettetela di sottovalutarvi e di cercare di essere chi non siete realmente. Tutti abbiamo qualcosa da insegnare al prossimo, tutti dovremmo fermarci a parlare anche per un solo secondo», aggiunge il rapper.