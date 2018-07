«Se dovessi pensare che mio figlio è malato come il tuo...»: Elena Santarelli risponde alla fan con parole dolcissime

«Se dovessi pensare a quello che ha Giacomo penso che potrei non farcela». Una fan scrive autilizzando la funzione delle domande su Instagram , e prova a immedesimarsi per un secondo con la battaglia che sta conducendo ildella showgirl. La donna, che dice di avere un bambino della stessa età, scrive che pensa non avrebbe lo stesso coraggio dellaElena Santarelli affronta la malattia del figlio con grande forza e senza mai abbandonare il sorriso. Ne ha raccontati i dettagli che ha ritenuto opportuno divulgare, ma ha tenuto per sè quelli che devono restare privati. Un modo di fare che ha scatenato l'affetto di migliaia di persone che le manifestano affetto e sostegno quotidianamente.Alla mamma che le ha scritto, Elena ha risposto così: «Non puoi saperlo, per i figli si fa qualsiasi cosa. È normale che ora non puoi immaginarlo, se anche a me lo avessero chiesto prima di quel 30 novembre forse avrei risposto come te. La figlia della sorella di mia mamma ha una sindrome rara, mia zia convive con questa malattia da oltre 35 anni e non può cambiare nulla se non la convivenza con questo dolore. Io mi sento fortunata perché è vero che ho i mezzi e spero di arrivare alla soluzione finale, basta un attimo stare fermi e in silenzio a riflettere sulle fortune che abbiamo nonostante il "nonostante tutto"...quando siete felici fateci caso».