Cristina Plevani e "Uomini e donne": «Non ricordo il nome del corteggiatore che ho scelto»

È lunedì 😂😂😂 Un post condiviso da Cristina Plevani (@cristinaplevani) in data: Giu 18, 2018 at 1:06 PDT

ROMA – “Spesso guardo “Uomini e donne”, soprattutto il Trono Over, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo, poi cambio subito idea”., partecipante alla prima edizione del Grande Fratello torna alla sua partecipazione a “Uomini e donne, dove dopo poco scelse Mirko Vatteroni: “No mi ricordavo neanche il suo nome – ha spiegato al Magazine di “Uomini e donne” – Sono passati molti anni. Quando siamo uscita dal programma, dopo pochissimo tempo, mi sono resa conto che non era interessato a me, semplicemente. Forse era più interessato ai meccanismi televisivi”.LEGGI ANCHE: Cristina Plevani: «Dovevo rientrare al GF, poi hanno cambiato idea»​ Nel GF, che ha vinto, pensava di venire eliminata subito: “Ero sicura che sarei stata eliminata immediatamente. Non immaginavo certo di arrivare fino in fondo. Pensavo di risultare antipatica, invece, rimasi nelle casa cento giorni e vinsi il programma”.