Chef Gordon Ramsey, giro in Vespa nelle strade di Napoli

Ancora una volta Napoli viene scelta come location per il piccolo e grande schermo. Dopo il gran finale di Sense8, ieri è stata la volta dello chef scozzese Gordon Ramsay che con lo chef napoletano Gino D'Acampo, famosissimo nel Regno Unito, ed il francese Fred Sirieix, hanno scorrazzato su e giù per la città a bordo di tre Vespa d'epoca di NapolinVespa, il Tour Operator partenopeo inventore del VespaTour che riscuote grande successo da diversi anni.Gordon, Gino e Fred hanno girato a Napoli una puntata del loro ultimo programma TV che nell'UK andrà in onda a settembre ed in cui, a bordo di un camper, decidono di girovagare tra Italia, Francia e Scozia alla scoperta dei sapori del posto. Nella puntata dedicata a Napoli, dopo essere rimasti imbottigliati nel traffico della Costiera, i tre arrivano a Largo San Martino esausti. Allora Gino, nativo di Torre del Greco, decide, da padrone di casa, di sollevare l'umore di Gordon facendogli provare l'esperienza del Vespa Tour alla ricerca della pizzeria più antica di Napoli.Dal Vomero a Forcella, dalla pizzeria da Michele, fino alla tappa finale presso la pizzeria Port'Alba al centro storico. Dario Buonfantino, proprietario di NapolinVespa Tour, sul suo profilo Facebook ha dichiarato: «Questi tre pazzi.. non hanno nulla da invidiare ai nostri scugnizzi! Se la sono spassata scorrazzando in Vespa su è giù per la città. Simpatici, allegri e cordiali con tutti. Di sicuro i più "napoletani" tra i clienti stranieri che abbiamo avuto. Sono felice per la mia città che si sta finalmente riscattando a livello internazionale. Napoli merita tutto questo!».I tre, nei prossimi giorni, faranno tappa in Sardegna e poi sarà la volta di Francia e Scozia. A fine giornata Ramsay sembrerebbe abbia detto alla sua troupe: «Credo di non essermi mai divertito tanto durante delle riprese».