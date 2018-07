Antonella Mosetti posta la foto con Berlusconi, ma piovono insulti: «Sembri un mostro»

«Finalmente l'ho conosciuto». Antonella Mosetti posta sul suo profilo Instagram una foto insieme a Silvio Berlusconi a Porto Rotondo. Ma l'effetto non è quello immaginato: i followers la inondano di critiche per il "ritocchino selvaggio".In effetti nella foto la Mosetti è poco riconoscibile: «Non so se è più rifatto lui o lei», commenta qualcuno, mentre qualcun altro esagera con un «Sei diventata un mostro». La Mosetti. però, risponde per le rime, apostrofando un'utente con un «Grassona maligna, torna in pastecceria». La polemica, sembra, è appena cominciata.