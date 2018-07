Alessia Marcuzzi, fisico statuario a 45 anni: vacanze bollenti in Costa Azzurra

continua ad attirare attenzione. La conduttrice è molto attiva sui social e dopo il "bikini bridge" che ha mandato in delirio i fan su, arrivano le foto bollenti pubblicate dal settimanale "Oggi" durante le vacanze in Costa Azzurra.LEGGI ANCHE ----> Marcuzzi scatenata al ritmo di Cicale La Marcuzzi si sta godendo sole e mare e ha scelto la Francia per trascorrere le sue vacanze assieme al maritoe alla figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti. Negli scatti, il bikini è bollente e lascia intravedere le forme perfette.La 45enne esibisce un fisico mozzafiato e una linea eccezionale. Alcuni fan, tuttavia, continuano a ritenere che sia troppo magra. Una critica a cui lei non ha mai badato molto, dal momento che è sempre molto attenta al corpo e all'attività fisica.La protagonista dell'Isola dei Famosi ha rifiutato la conduzione del programma "Mediaset" dedicato ai mondiali di Russia 2018 per dedicarsi ai viaggi e alla famiglia.