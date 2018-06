Alessia Marcuzzi scatenata al ritmo di «Cicale» al matrimonio dell'ex Simone Inzaghi

#gaiaesimone ❤️ Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Giu 3, 2018 at 12:57 PDT

Non è da tutti mantenere un buon rapporto con il proprio ex, maè riuscita persino a fare da testimone di nozze a. L'allenatore della Lazio, da cui ha avuto il primogenito Tommaso, si è sposato con. Dalle stories sula conduttrice appare divertita e sorridente. Il loro è il classico esempio di famiglia allargata. Fanno le vacanze insieme e cercano di godersi più momenti possibile accanto ai loro figli.La coppia si è scambiata il sì a, in un evento da favola. La sposa è arrivata in carrozza e in abito bianco. In rosa, invece, la Marcuzzi, che ha intrattenuto gli invitati a suon di “Cicale, cicale” e brindato con il maritoAlla cerimonia erano presenti anche la mamma e la secondogenita Mia, figlia diLa bambina, vestita di bianco, ha fatto da damigella.Dal mondo del calcio, ovviamente il fratello dello sposoAlberto Aquilani con Michela Quattrociocche, Giampaolo Pazzini con Silvia Slitti, Roberto Baronio con Ezia Modafferi, Ignazio Abate con Valentina Del Vecchio.