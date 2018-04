Usa, la storia di Harold e Lilian: si risposano 50 anni dopo il divorzio

Risposarsi 50 anni dopo aver divorziato. Una follia? Non per, 83 e 78 anni, la cui storia sta facendo il giro del mondo. Convolati a nozze nel lontano 1955 si erano detti addio dopo nove anni e cinque figli: Miriam, Timothy, Larry, Laura and Mark. Ora, il ritorno di fiamma che li vedrà andare di nuovo all'altare nella chiesa battista di Lexington, nelLEGGI ANCHE: Bimba muore 90 minuti dopo il parto, le foto condivise dai genitori commuovono i social «Abbiamo deciso che vogliamo percorrere l'ultimo tratto di strada insieme», ha detto Harold al giornale locale Lexington Herald-Leader. La rottura 1967? «Fu colpa mia al 100 percento», ammette inoltre l'uomo che confessa di averla trascurata trioppo a causa del lavoro.Nei 50 anni trascorsi da allora sono rimasti in ottimi rapporti ma ognuno ha preso la sua strada: Lillian si è rispostata due volte e ha avuto altri due figli, Harold ha sposato una vedova con tre figli e si è preso cura di loro come fossero sangue del suo sangue. Le nozze bis si terranno il 14 aprile. A celebrare il matrimonio sarà un loro nipote, Joshua, diventato prete.