Giulia De Lellis arrabbiata dopo la fine della storia con Damante, Facchinetti la consiglia: «Tornerai a sorridere»

Giulia De Lellis, da poco single dopo il sofferto addio ad Andrea Damante, si è sfogata dal suo profilo social per i vari commenti arrivati dopo la separazione dell’ex tronista: “Parlate tutti senza sapere, parlate poi tutti dopo due anni – ha commentato suo social - Come se non leggessi, come se non esistessi.Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? SONO UN C…. DI ESSERE UMANO. Avete una coscienza? Non si tratta di chiacchiere, qui si sta andando oltre ogni logica umana. Il fatto che io sia un personaggio pubblico non vi permette di farmi questo. Lasciatemi respirare!”.A darle manforte è arrivato, ex di Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto la figlia Mia e ora sposato con Wilma Helena Faissol, da cui ha avuto i figli Leone e Charlotte. Francesco ha risposto al commento dal suo account: “Respira e prenditi una pausa – ha scritto su Instagram – La fine di un amore è sempre una sconfitta ma la vita va avanti. Ora vedi tutto in bianco e nero ma presto ritorneranno i colori e ritornerai a sorridere più di prima”.