Dove andiamo a cena ad agosto? Ecco 7 luoghi aperti per ferie che meritano almeno una visita

di Andrea Febo

Molti saranno già in vacanza, altri staranno per partire ed è così, che a ridosso della settimana più “calda” del mese di agosto, molti altri ancora si ritroveranno a rimanere nella propria città, come Roma, che senza traffico si trasforma in una città surreale ancora più affascinante.



Il caldo incombe però e in casa si sta mal volentieri, ma uscendo la domanda è sempre la stessa: “dove andiamo?”

Tutti chiudono, tutti scappano e al netto delle aree turistiche, anche solo mangiare un gelato o fare colazione diventa un rebus. Figuriamoci andare a cena. Chi rimane aperto però c’è, basta cercare tra gli “Aperti per ferie” e immaginando un ventaglio d’offerta ampia, su Roma, potremmo suggerirne almeno sette. Dalla colazione alla cena, dalla pizza agli stellati.



CASA MANFREDI

Il Bar Pasticceria di Daniele Antonelli, in zona Aventino, ha deciso che chiudere ad Agosto sia un peccato e quindi, per tutto il mese, continuerà a servire peccati di gola. Dai croissant alla piccola e grande pasticceria, passando per il gelato, con ottimi spunti salati durante il giorno e accompagnando il tutto con una buona caffetteria e la possibilità di aperitivo.

Casa Manfredi – Viale Aventino 91/93, 00153 Roma



GIUDA BALLERINO!

Per chi ha voglia di gustarsi un pranzo sui tetti di Roma, affacciato sul Tritone del Bernini, questo ristorante gourmet offre per il pranzo un ambiente confortevole e informale, grazie agli interni con aria condizionata e a una terrazza mozzafiato. Esperienza unica, con una formula accessibile e gustosa, la cucina è quella di Andrea Fusco.

Giuda Ballerino! – Albergo Bernini Bristol, piazza Barberini 23, 00187 Roma



ViVi BISTROT

Sia che siate in centro storico, direttamente su piazza Navona o in via della Mercede, piuttosto che vogliate passare una giornata all’ombra del verde di Villa Doria Pamphili, i punti di ristoro ViVi Bistrot rimarranno sempre aperti. Gli ambienti sono accoglienti e l’offerta è molto attenta al biologico e ai prodotti del territorio. Divertente la formula Pic-nic Bio in take away disponibile su Villa Pamphili.

ViVi Bistrot – Via Vitellia 102 / Piazza Navona 2 / Via della Mercede 50, Roma



VYTA – ENOTECA REGIONALE DEL LAZIO

Dal 2004, nei suoi spazi suggestivi in via Frattina, questo progetto di valorizzazione dell’intero paniere agroalimentare e vitivinicolo del Lazio, offre la possibilità di assaggiare e vivere la variegata identità territoriale della Regione. Piatti, vini e prodotti in continua evoluzione. Un’esperienza da provare e un punto di riferimento dove tornare con piacere.

Vyta Enoteca Regionale del Lazio – Via Frattina 94, 00187 Roma



EXQUISITALY

Con i suoi tre punti vendita, il marchio Exquisitaly presidia la Capitale senza sosta e si distingue con un’offerta ampia che va dalla caffetteria alla pasticceria, passando per il gelato, fino alla buona pizza di Elio Santosuosso, avvicinandogli un pranzo a buffet e cene al tavolo con una cucina improntata sulla rivisitazione, in chiave eccellente, dei grandi classici anche romani.

Exquisitaly – Piazza di S. Bernardo 99, 00187 Roma



MANFORTE

Il locale che quest’anno ha aperto le porte in zona Nomentana, con i suoi quasi 400 posti a sedere tra interno ed esterno, continua senza sosta a rappresentare un punto di riferimento per la cena dei romani. Amanti della pizza, da mangiare in forma social, degli hamburger, da gustare in una varietà di panini gourmet, e delle bruschette che il format Brusco declina in veri e propri piatti da mordere.

Manforte – Via Giovanni Zanardini 39, 00156 Roma



BISTROT 64

Vi avevamo promesso uno stellato e questo posto, che vede al comando della cucina lo Chef Kotaro Noda, è per precisa filosofia il più economico d’Italia, ma non solo, è anche uno dei più gustosi della Capitale. In zona Flaminio, questo è un gastrobistrot dagli ambienti essenziali e raffinati, ma informali, dove l’incontro tra la tradizione romana e le origini giapponesi dello Chef, sono in grado di sorprendere tutti i giorni a cena, tranne la domenica.

Bistrot 64 – Via Guglielmo Calderini 64, 00196 Roma.



Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche e sempre di più. Nel rimanere a Roma d’estate, ci si prende gusto.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11



