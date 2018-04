Ramón Freixa in cucina per Msc Crociere

di Alessandra Iannello

“Da 25 a oltre 5000 coperti a servizio”, questo il primo pensiero di Ramón Freixa, chef 2 stelle Michelin col suo ristorante di Madrid, quando gli è arrivata, da parte di Msc Crociere, la proposta di organizzare un serie di piatti da inserire nelle offerte culinarie della compagnia navale italiana. «Io – ribadisce lo chef - non ho mai lavorato nella croceristica, ma quando da Msc mi hanno coinvolto in questa avventura ho detto sì. Cucinare per così tante persone è stimolante perché abbiamo dovuto pensare a situazioni lontane dalla nostra quotidianità».

Freixa ha pensato per i croceristi 3 tapas e 2 piatti, in attesa delle nuove proposte che usciranno con il menù di Natale e Capodanno. «Abbiamo fatto le tapas – continua Freixa -perché la Spagna è universalmente riconosciuta per loro. A rappresentare la Spagna ci sono un’Insalata Russa rivisitata fatta con uova di quaglia e di tonno in maionese alla paprika e una Tortilla di Patate con cipolle croccanti che si può magiare in un sol boccone perché è inserita in un cornetto di carta commestibile ottenuta con fecola di patate».

Per quanto riguarda i piatti principali la scelta sarà fra Pluma Iberica (taglio di carne tra il lombo e il collo del maiale dalla forma che ricorda una piuma) glassata con maionese di manzo e Anatra Reale con crema di foie gras e cipolle. «Ho realizzato questi piatti – conclude Freixa - perché sono rappresentativi della mediterraneità e si ispirano alla tradizione ma con una buona dose di innovazione. Sono piatti che fanno esclamare “wow” all’assaggio e che fanno venire voglia di mangiarne ancora».

