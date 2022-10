Minicrociere d'autunno, la nuova tendenza di viaggio: ecco le novità

Voglia di vacanze (quelle estive sono già finite da troppo tempo), di volare via da previsioni poco felici e stress quotidiano e di regalarsi anche un fine settimana fuori città. Tra desideri comuni e il sogno di scoprire nuove destinazioni, si fa avanti una tendenza sempre più in crescita: quella delle minicrociere d’autunno. La conferma del trend in esponenziale aumento arriva da Msc Crociere, le cui proposte da 2 a 5 giorni nel Mediterraneo, si avviano a registrare il tutto esaurito.

City Break e idee weekend, sulla via del mare

La rosa di scelta è varia e interessante e può comprendere un’insolita fuga tra la Provenza, Barcellona e le Baleari o, semplicemente, qualche giorno tra Grecia e Croazia. La fine dell’estate, insomma, non placa la necessità di prendersi una pausa e le città d’arte, in questo caso, sono tra le preferite. La soluzione ideale per uno stop momentaneo da tutte le attività giornaliere, resta la crociera e ottobre e novembre sono i mesi ideali. La pausa natalizia, infatti, è ancora lontana e le temperature restano relativamente miti ovunque. Le crociere da 2 a 5 giorni uniscono la magia del mare, della navigazione, all’emozione dell’arrivo in porto e alla scoperta di nuovi luoghi. Le possibilità di svago a bordo, poi, sono tante e differenziate a secondo delle fasce di età e di interesse.

La programmazione di Msc Crociere

Nella rosa di proposte della compagnia, il fiore all’occhiello è il Mar Mediterraneo, verso ovest, con Barcellona e Marsiglia, le Baleari o il Portogallo, dove i colori, i suoni e i profumi di vibranti città risultano travolgenti in qualsiasi stagione. A Est, invece, nel Mediterraneo orientale si parte da Venezia e si raggiungono la Croazia e la Slovenia alla scoperta della Dalmazia: una regione dai numerosi parchi naturali e dai paesaggi meravigliosi; e ancora Capodistria col centro storico rinascimentale e la forte eredità veneziana sconosciuta ai più, ma da esplorare. Ecco qualche offerta:

· Da Genova

FORMULA 1: da sabato a lunedì, DURATA: 2 notti

CITTÀ: Marsiglia

FORMULA 2: infrasettimanale e weekend, DURATA: 3, 4 o 5 notti

CITTÀ: Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca

· Da Civitavecchia (Roma)

FORMULA 1: da mercoledì a lunedì, DURATA: 5 notti

CITTÀ: Palma di Maiorca, Barcellona e Genova

· Da Venezia

FORMULA 2: da sabato a mercoledì, DURATA: 4 notti

CITTÀ: Zara, Spalato e Capodistria