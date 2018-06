Velletri, tre piccoli di civetta cadono dal nido: salvati da un passante

Tre piccoli di civetta sono stati trovati ieri pomeriggio in mezzo alla strada da un passante nella zona di Colle Ottone, a Velletri pomeriggio di ieri. L'uomo li ha subito raccolti e messi in salvo, poi ha chiamato la polizia locale che si è recata sul posto. I piccoli sono stati rifocillati e portati all'ambulatorio veterinario di Genzano. Stanno bene, quando saranno svezzati verranno liberati nei boschi dei Castelli Romani. Probabilmente sono caduti dal nido e mamma civetta non è riuscita a trarli in salvo.

Martedì 12 Giugno 2018



