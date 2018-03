Un ghepardo sale sulla jeep: il safari è da brividi

Spacciava marijuana all'ingresso del lunapark. Per questo motivo, un sedicenne è stato denunciato, proprio mentre vendeva lo stupefacente ad alcuni coetanei. È successo ieri nel...

TERNI Tre auto sono rimaste coinvolte lungo la statale 675 in direzione Terni-Spoleto lungo il viadotto Toano. Le persone a bordo sono state portate in ospedale e almeno una sarebbe in gravissime...