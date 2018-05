Roma, vigili salvano falchetto imprigionato: artigli legati da laccio

Era appollaiato su di un albero alto circa 10 metri da più di un giorno, a dire dei cittadini che hanno segnalato il caso, e non riusciva a liberarsi, a spiccare il volo, a causa di un laccio che teneva legati i suoi artigli. In questo modo lo hanno trovato, in via Oderzo, gli agenti del Gruppo Tuscolano della Polizia Locale che, insieme ai vigili del Fuoco, lo hanno liberato e affidato ad un volontario indicato dalle guardie zoofile, che si prenderà cura del falchetto, appartenente alla specie detta “Falco di Harris”.