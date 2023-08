Serpente le finisce sul braccio, un falco arriva in picchiata e attacca entrambi: la lotta choc

Stava falciando il prato insieme al marito nella loro casa in campagna quando le è succcesso qualcosa di incredibile: un serpente è caduto dal cielo e le si è attorcigliato attorno al braccio. Come se non fosse già abbastanza insolito, subito dopo un falco le si è fiondato addosso e ha cominciato a lottare con il serpente, il tutto sul suo braccio.

Prima il serpente, poi il falco

Lo strano incidente è accaduto lo scorso 25 luglio a Silsbee, in Texas. La sfortunata protagonista è Peggy Jones, la cui storia ha suscitato grande scalpore negli Stati Uniti. La donna l'ha raccontata di persona a diversi media locali, ripercorrendo quegli attimi concitati: «Stavo falciando il prato, pensando agli affari miei, quando dal cielo azzurro e limpido, un serpente mi è caduto sul braccio.

Le conseguenze

«C'erano ferite da puntura, tagli, abrasioni, graffi e gravi lividi», ha spiegato la donna che è poi corsa in ospedale, dove le sono stati somministrati antibiotici e, poiché all'inizio non erano sicuri se il serpente fosse o meno velenoso, è rimasta sveglia tutta la notte a monitorare le sue ferite. Due settimane dopo, il braccio di Jones è ancora fasciato e ha detto che non sta guarendo così velocemente come sperava, e che a causa dello choc non riesce più a dormire: appena chiude gli occhi rivive quella scena drammatica.