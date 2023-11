Wordpad addio, Microsoft cancella dopo 28 anni l'app per la scrittura: poco usata, ma sempre pronta ad aiutare i sistemi più complessi. Web commosso

Da ormai 30 anni se ne sta lì buona buona, mai in prima vista nel desktop o nella barra degli strumenti, ma ora c'è chi ha scritto "Fine", ok The End, sull'applicazione Wordpad. Microsoft, senza pietà, cancellerà quella che in realtà è stata un'app, o meglio tool (strumento) sempre poco utilizzato, ma era comunque rassicurante averlo lì come ruota di scorta in questi 28 anni che nella scala generazione dei computer rappresentano numerose ere.

Addio, senza grancassa, allo strumento di scrittura minimalista, il passo intermedio fra la macchina per scrivere e Word nelle varie versioni che hanno accompagnato Internet Explorer, Encarta e Zune.

Il de profundis di Wordpad è stato digitato nel settembre scorso e probabilmente presto arriverà in commossa memoria uno dei fenomenali reel di Elle Cordova (nome d'arte di Rachelle Cordova, già Reina del Cid), geniale cantautrice americana che come nessun altro o altra sa poetare con le parole messe al servizio della sua passione e della profonda conoscenza della tecnologia digitale, della fantascienza, della letteratura e, ultimamente, dell'intelligenza artificiale. Se non la conoscete fate un giro sul web, merita davvero.

Il povero Wordpad non verrà più aggiornato e verrà rimosso nella prossima versione di Windows. Microsoft, bella forza, consiglia Microsoft Word per documenti in formato rich text come .doc e .rtf e Blocco note di Windows per documenti in testo semplice come .txt.

Come segnala il sito Retrotechdreams, il mondo della tecnologia web che insegue altissimi orizzonti non ha afferrato al volo il necrologio di Wordpad, ma poi, uno dopo l'altro, ben 171 blog hanno avuto parole di conforto e anche un po' di affetto per l'app soppressa.

Parole sincere anche se altrettanto sinceramente alzi la mano chi si ricorda l'ultima volta che ha usato Wordpad, sia pure l'ultima versione un filo imbellita.

Naturalmente sono apparsi anche inquietanti retroscena tipo quello di un cancellazione punitiva o di sicurezza dopo che un malware avrebbe sfruttato un file di libreria DLL utilizzato da WordPad.

Microsof, a quel che si apprende, colmerà il vuoto di Wordpad investendo sul Blocco Note, l'altra àncora di salvezza, l'altra ruota di scorta non solo per i boomer ma anche per generazioni che li precedono.