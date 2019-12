Whatsapp, falla nelle chat di gruppo: potenziale «messaggio distruttivo» che manda in crash l'app

È stata individuata una vulnerabilità critica con cui un singolo malintenzionato può recapitare, in una chat di gruppo su WhatsApp, un «messaggio distruttivo» che produce un rapido e completo crash dell'intera app per tutti i membri. A renderlo noto sono i ricercatori di Check Point, che hanno scoperto la falla e ha avvisato la chat di proprietà di Facebook. Il crash dell'app sarebbe così grave - spiegano gli esperti di sicurezza informatica - che gli utenti sarebbero costretti a disinstallarla e reinstallarla per poter tornare a usare normalmente WhatsApp.

L'utente, inoltre, non sarebbe più in grado di rientrare nella chat di gruppo, il che porterebbe alla perdita di tutta la cronologia. La falla di sicurezza, tuttavia, è già stata corretta. Check Point riferisce infatti di aver avvisato a fine agosto, e a metà settembre la società ha rilasciato un aggiornamento della app che risolve la vulnerabilità. Installando l'aggiornamento, dunque, non si rischia di incappare nel problema.

