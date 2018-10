Sostiene di aver viaggiato nel futuro su Youtube: il video diventa virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha detto di aver fatto un viaggio nel, fino all'8973, nel corso del quale ha incontrato ibridi tra umani e robot. Sottoposto alla macchina della verità da parte di ApexTv, ha superato il test a pieni voti. Lui è William Taylor e sostiene di aver passato nell’8973 circa sei ore. Racconta di essere stato inserito in un progetto segreto del Regno Unito e racconta di abitanti comecon “teste e occhi anormalmente grandi e bocche piccole” che sono dotati di immortalità. Ha parlato con loro in inglese. Taylor dice che è una sua “responsabilità morale” raccontare dei viaggi nel tempo e che questa tecnologia è in possesso dell’uomo dal 1981.Non sarebbe per lui la prima volta: avrebbe già fatto un viaggio nel futuro fino all’anno tremila. E come sarà la situazione tra poco meno di mille anni? “C’era un cielo rosso e l’inquinamento era dovunque, ho capito che c’erano radiazioni nell’aria, quindi me ne sono andato velocemente”, ha raccontato. Per il viaggiatore del tempo fare questo genere di esperienze sarà possibile per tutti entro il 2028. Una cosa, di tutto ciò che ha raccontato, è certa: il suo video su youtube è diventato virale.