Vendesi mobili infestati dai fantasmi: l'annuncio del negozio dell'usato diventa virale

I mobili in vendita sono infestati da fantasmi. E’ virale su Facebook undi un negozio dell’usato della Carolina del Nord che ha raccontato come un letto matrimoniale a baldacchino e un comò degli anni Cinquanta intagliati a mano abbiano (a dire dei vecchi proprietari) una natura spettrale.Protagonista di questa comunicazione è l'Habitat for Humanity Restore, un negozio della contea di Rowan che ha messo in vendita i due mobili al prezzo di mille dollari. E' stata la stessa attività a raccontare, ai propri clienti, di come il comò sia posseduto. Ciò, perché l'ex proprietario ha riferito di “continui incubi per lui e la moglie” nella stanza da letto con il comò e che i cani che non smettevano di abbaiare continuamente contro il mobile.Un avvertimento, il loro, che si è tradotto in un avviso per stare alla larga dai due mobili? No. "In realtà un sacco di persone sono interessate", ha raccontato ala direttrice del negozio, Elizabeth Brady. Infatti, l'acquirente è stato trovato: "Non mi interessa davvero che pensino che sia infestato", ha detto Ricky Scott, uno dei due uomini che ha provveduto all'acquisto.