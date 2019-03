Rinchiudono la figlia di 10 anni in cantina per un anno: «E' posseduta dai demoni»

Randy Snopes e la moglie Katherine saranno processati nell’Illinois, Stati Uniti, dopo aver costretto (e imprigionato) per oltre un anno la loro figlia in cantina. Il padre in particolare era convinto che la bambina di 10 anni, fosse posseduta dai demoni e solo isolandola avrebbe potuto salvarla. Randy, 48 anni, è accusato anche di aver fatto bere per tutto il periodo del sangue alla piccola “per purificarla da uno spirito malvagio”, ha spiegato dopo l’arresto. Ad aprile sarà sul banco degli imputati insieme a sua moglie. L’uomo in passato aveva affermato di essere Gesù e aveva fatto strane operazioni su un altro figlio affetto da una rara malattia. Un giudice dell’Illinois ha stabilito che Snopes è idoneo a sostenere il processo - e l’imputato afferma di voler rappresentare se stesso in tribunale.



Tuttavia l’avvocato d’ufficio, Eric Rinehart, ha spiegato al Chicago Tribune: «Lo assisterò, ma sarà lui a prendere tutte le decisioni strategiche». L’udienza è in programma per il 29 aprile, dovrà comparire davanti al giudice Victoria Rossetti. In precedenza, i pubblici ministeri hanno detto che la bambina è stata costretta a vivere nel seminterrato per un anno, occupandosi persino delle inondazioni quando pioveva e usando un secchio per fare il bagno. Durante la sua prigionia non ha mai visto la luce. La polizia di Waukegan è andata a casa dei Snopes in seguito a una segnalazione, e ha liberato la bambina. La coppia si è giustificata dicendo: «È posseduta da un demone». I funzionari dell’Illinois Department of Children and Family Services hanno riferito che i quattro figli della coppia sono stati presi in custodia dopo gli arresti dei genitori. La bambina trovata nel seminterrato dopo essere stata ricoverata in ospedale è stata trasferita in una casa famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA