Twitter cambia logo, da stasera al posto dell'uccellino ci sarà una "X". La rivoluzione di Elon Musk

Twitter cambia logo. Elon Musk vuole mandandare in pensione l'uccellino e, forse, rivedere anche il colore celeste che contraddistingue la piattaforma. In una serie di tweet, Musk chiede agli utenti se il colore di default della piattaforma dovrebbe essere cambiato e diventare il nero.

La svolta

E afferma: «se un buon logo X sarà postato in serata, lo renderemo live domani in tutto il mondo». Da quando è arrivato alla guida di Twitter Musk ha già effettuato molti cambiamenti in casa Twitter, identificando fra l'altro la società come 'X Corp' nell'ambito dell'idea di creare una 'app per tuttò con il logo X.