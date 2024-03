Grissinbon, in Italia nasce il ballo per "ribellarsi" al catcalling: cosa è il nuovo trend virale su Tiktok

Su TikTok nasce il ballo "Grissinbon", una strana e buffa camminata simulata da giovani donne, ripresa e condivisa sui social media, con l’obiettivo di dissuadere potenziali aggressori che vogliono abusare di loro.

Metodi alternativi combattere il Catcalling

Sempre più ragazze in Italia hanno paura di camminare da sole in strada nelle ore notturne.

Ma ora hanno un'arma in più: il ballo "Grissinbon" che è diventato virale su Tiktok. Di cosa si tratta? L'audio della pubblicità dei grissini "Grissinbon" è diventato la colonna sonora di una piccola rivoluzione. Sulle note del jingle pubblicitario "Stuzzica l'appetito e la fantasia" le ragazze si riprendono mentre camminano in modo buffo e piuttosto goffo. Mosse con l'obiettivo di scoraggiare potenziali aggressori.

In un video ad esempio, postato dall'utente La_Federica98, suggerisce: "Come rispondere al Catcalling".

Questo apre un dibattito sui rischi che corrono le donne: la profonda paura di molte nel camminare da sole o con amiche per le strade di notte, è il riflesso di una realtà in cui la sicurezza personale è una preoccupazione costante.

Da dove nasce il trend "Grissinbon"?

L’origine esatta del trend non è chiara, alcuni ritengono che possa essere legato alla musichetta della sigla dello spot, reinterpretata in chiave moderna e utilizzata ironicamente per creare brevi video, altri sostengono che rimandi ad un altro noto trend social che vedrebbe persone chiedere ai passanti che musica ascoltino nelle cuffie. Qualcuno avrebbe risposto “GrissinBon”, attirando l’ilarità degli utenti. Ma è normale che le donne debbano sviluppare delle "tattiche" di difesa per camminare in strada, di notte, da sole? Non dovrebbe essere così, eppure le molestie sessuali aumentano vertiginosamente ogni giorno in tutta Italia.