TikTok down, like e visualizzazioni scomparsi dall'app: utenti impazziti sui social

TikTok down, l'app musicale del momento non funziona in diverse parti del mondo, Italia inclusa. Gli utenti stanno segnalando sui social il malfunzionamento dell'app che non mostra più like e visualizzazioni dei video. Su Twitter l'hashtag #tiktokdown è già in tendenza, a dimostrazione della larga diffusione del malfunzionamento. Per ora il colosso cinese dei social non ha ancora commentato l'accaduto.

😱 È TIKTOK DOWN 😱 Like scomparsi a tutti i video sulla piattaforma! Vi teniamo aggiornati #tiktokdown pic.twitter.com/GdK5crNIWj — Webboh (@webbohit) July 9, 2020

Sui social gli utenti di TikTok più affezionati sono letteralmente impazziti. Sono in molti a chiedere spiegazioni, oppure a fare ipotesi su cosa stia accadendo. Alcuni parlano di attacco hacker, altri immaginano che sia un semplice aggiornamento della piattaforma. L'ipotesi più plausibile, al momento, è che si tratti di un banale malfunzionamento, come spesso accade sui social quando ci sono molte persone connesse contemporaneamente.