Tiktok blocca App a Hong Kong: USA valutano bando

(Teleborsa) - TikTok ha dichiarato che sta interrompendo il servizio della sua famosa app di condivisione di brevi video a Hong Kong, a causa dei "recenti eventi".



La mossa di TikTok, di proprietà della ByteDance con sede in Cina, arriva mentre quando Facebook, Google (Alphabet Inc) e Twitter hanno bloccato le richieste del governo e della polizia di Hong Kong per avere informazioni sugli utenti, a seguito dell'imposizione cinese di una nuova legge sulla sicurezza.



Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno "esaminando" un possibile divieto per le app dei social media cinesi, compresa TikTok. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo in un'intervista a Fox News, aggiungendo che "stiamo prendendo molto sul serio" la possibilità. Pompeo ha aggiunto che scaricando l'app si consegnano "informazioni private nelle mani del Partito comunista cinese". © RIPRODUZIONE RISERVATA