TikTok, il nuovo filtro «Bold Glamour» è pericoloso? Ecco cos'è, come funziona e perchè è così virale

Uno dei filtri più popolari sulla piattaforma di TikTok è «Bold Glamour». Come funziona? Migliora l’aspetto delle persone. Attenua eventuali imperfezioni, valorizza le curve e accentua i pregi estetici. Ora è molto popolare tra gli utenti che vogliono mostrare il proprio corpo e creare video visivamente sbalorditivi. Ma c'è chi lo ritiene pericoloso perchè «altera la realtà».

Le polemiche

Potreste pensare: «Non esisteva prima?», e sì, la risposta è sì. Ciò che spicca di questo nuovo filtro però è la precisione con cui trasforma il viso e lo fa sembrare più giovane. Va sottolineato che il filtro non è ancora disponibile in tutti i mercati, quindi è possibile che non appaia nel menu del vostro social network.

La trasformazione è imminente e il realismo lascia senza parole. Sbaloridisce gli adulti ma la riflessione è immediata: che impatto ha l'applicazione algoritmica della bellezza istantanea su un adolescente?.









«Questo filtro non dovrebbe essere legale», spiega Kelly Strack, contenent-creator sul social network. Strack accompagna questa affermazione con mostrando il suo volto, immacolato e truccato, apparentemente appena alzato dal letto. Lo spettatore è consapevole della «trappola» quando Strack disattiva il filtro e si mostra al naturale dopo essersi svegliata: con le sue occhiaie e, ovviamente, zero trucco.

La metamorfosi avviene in tempo reale e sotto gli occhi di tutti, che saranno tentati di scovare «le sette differenze» tra una faccia e l'altra e capire dov'è il miglioramento. E non è un compito facile: alcune modifiche sono evidenti, come l'applicazione di un trucco perfetto o l'eliminazione delle rughe; altri non sono tanto, come il contorno del viso. Ma la trasformazione è evidente.

La bellezza non è tutto

«È dannoso mettere tutto il valore della nostra persona nell'immagine», spiega Juan Bautista Jordán, uno psicologo che annovera tra i suoi giovani pazienti patologie derivate dai social network; Questo esperto cita il «rinforzo narcisistico» che l'applicazione di questi filtri di bellezza presuppone e le sue conseguenze: «possono causare un blocco nelle primissime fasi di sviluppo».

E cosa ne pensano gli influencer di questo nuovo filtro? La spagnola Claudia García utilizza spesso filtri e sebbene riconosca che i filtri possono essere «divertenti», «ci sono filtri che possono creare molta insicurezza». Tali filtri ti mostrano «in un modo che dovrebbe essere perfetto o bello e che finisce per creare molti complessi e penso che le persone non dovrebbero usarli».

Come si scarica il filtro «Bold Glamour»

