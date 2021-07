Spinazzola, il figlio Mattia sostiene il papà durante la partita con il Belgio

Sabato 3 Luglio 2021, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 10:37

C'è anche un tifoso speciale tra chi sostiene Leonardo Spinazzola, il giocatore dell'As Roma e della Nazionale. È il figlio Mattia, che prima dell'inizio della partita tra Belglio e Italia, vinta poi dagli Azzurri per 2-1, ha supportato il papà. La foto è stata pubblicata tra le storie Instagram della moglie, Miriam Sette, che ha immortalato il momento in cui il piccolo stava esultando per il padre. Poi, Spinazzola, si è rotto il tendine d'achille durante la partita.

