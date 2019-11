«Io sono Giorgia», il remix impazza sui social: modificata la pagina Wikipedia della Meloni

«Io sono Giorgia» è sicuramente il tormentone del momento. Il remix del discorso di Giorgia Meloni, al raduno in piazza del centrodestra dello scorso 19 ottobre, è diventato incrdibilmente virale sui social. Fotomontaggi, meme e balletti sulle note di «Io sono Giorgia» sono ormai all'ordine del giorno, ma qualcuno sembra essersi spinto oltre. Sulla pagina Wikipedia della leader di Fratelli d'Italia, infatti, qualcuno ha ben pensato di scrivere le parole della canzone: «Donna, madre, cristiana, italiana, genitore 1, genitore 2». Aggiungendo come chiosa finale: «Lei è Giorgia!». Non è la prima volta che la Meloni finisce al centro di simpatici remix sui social, che lei ha sempre saputo prendere con leggerezza e ironia.

