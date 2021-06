Martedì 29 Giugno 2021, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16:05

E' ancora di platino e non d'oro, ma il traguardo è di quelli che rimarrà nella storia non solo dei reali d'Inghilterra. La capitale inglese, nel giugno del 2022, ospiterà infatti bande musicali, un gigantesco pupazzo di drago e il circo che farà parte di uno spettacolo kolossal per celebrare il Giubileo di Platino della Regina. Il centro di Londra prenderà vita con colori, teatro di strada e danze in onore del lungo regno della monarca in quella che è stata descritta come «una sorta di cerimonia di riapertura per il Regno Unito».

Elisabetta, il traguardo dei 70 anni

Il 6 febbraio 2022, la regina infatti avrà regnato come monarca per 70 anni, la prima volta che un sovrano britannico raggiungerà un tale traguardo. Saranno giorni di festa, quattro per la precisione, in programma per i britannici per celebrare l’occasione nel mese giugno prossimo. I dettagli della festa sono stati rivelati ieri in occasione del lancio ufficiale al Victoria and Albert Museum di Londra. Gli organizzatori, tra cui il Pageant Master Adrian Evans hanno affermato che l’evento, con un budget compreso tra i 10 e i 15 milioni e coinvolgendo partecipanti provenienti da tutto il Regno Unito e da parti del Commonwealth, dovrebbe essere uno dei più grandi eventi celebrativi tenuti sul suolo nazionale da decenni.

Durante tutto l’anno, la regina e i membri della famiglia reale viaggeranno in tutto il paese partecipando a una serie di incontri per celebrare il traguardo, incontri che culmineranno con il Platinum Jubilee Weekend.

Buckingham Palace ha dichiarato che la pausa prolungata del 2022 andrà da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno dopo che la festività bancaria di maggio, che sarebbe stata lunedì 30 maggio, è stata posticipata.

Il weekend di quattro giorni inizierà giovedì con Trooping the Colour, che sarà messo in scena per intero per la prima volta dalla pandemia, e un servizio di ringraziamento per il regno della regina si terrà sabato nella cattedrale di St Paul.

Lo spettacolo

Lo spettacolo di domenica comprenderà tre atti, con il primo che vedrà sia le truppe in servizio che i veterani prendere parte a una marcia fino a Buckingham Palace. Il secondo atto, intitolato Celebration, sarà caratterizzato da un drago fantoccio più grande di un autobus a due piani con un’apertura alare gigantesca.

Tra gli altri "numeri" ci sarà un trapezista sospeso sotto un enorme pallone stampato con l’immagine della regina, oltre ad acrobati e altri artisti.

La fiaba appositamente scritta There Once Is A Queen del famoso autore Sir Michael Morpurgo sarà portata in vita dagli artisti durante la giornata.

Nicholas Coleridge, co-presidente delle celebrazioni, ha dichiarato: «Il fine settimana del Giubileo di platino è un’opportunità per il Paese di emergere rinvigorito e rinnovato, esprimendo ottimismo e fiducia. Sarà una sorta di cerimonia di riapertura per il Regno Unito, dopo un periodo di incertezza e di difficoltà, un momento catalizzatore di unità e divertimento. Intendiamo creare uno spettacolo che sia allo stesso tempo energizzante e memorabile e un giusto tributo alla regina».

I dettagli del terzo atto dell'evento, quello finale, per ora rimangono segreti.

IL CONCERTO

La celebrazione sarà contrassegnata da eventi nazionali tra cui un concerto dal vivo con alcune delle più grandi star del mondo e una giornata dedicata alle corse.

I singoli membri della famiglia reale dovranno seguire un preciso cerimoniale ed è probabile che il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il duca e la duchessa di Cambridge e altri membri della monarchia parteciperanno agli eventi. Il concerto dal vivo andrà in scena a Buckingham Palace - Platinum Party at the Palace - durante il sabato del lungo weekend, mentre la giornata alle corse per la regina - un’appassionata allevatrice di cavalli - e la sua famiglia riempirà il palco reale per il Derby, che si terrà a Epsom Downs, prima del concerto.