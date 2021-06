William, così parlava di Meghan: «Quella dannata donna ha trattato il mio staff in modo spietato», la rivelazione da palazzo

Sabato 26 Giugno 2021, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 11:58

«Il modo in cui quella dannata donna ha trattato il mio staff è stato spietato», con queste parole il principe William avrebbe parlato di Meghan Markle dopo le accuse di bullismo da parte della famiglia realte dell'ex attrice americana. A riportare l'accusa è l'esperto della Royal Family Robert Lacey, in un libro esplosivo dal titolo "Battle of brothers". Nello scritto l'autore descrive l'evoluzione del rapporto tra i due fratelli William e Harry, un legame raffreddatosi dopo il matrimonio dei duchi del Sussex nel maggio del 2018.

Dapprima l'allontanamento di Harry e Meghan in America, dove ora vivono lontano da palazzo reale in una villa della California, poi le accuse di razzismo nei confronti dela Royal family, lanciate direttamente dagli studi televisivi americani. Il conflitto tra i «due figli amaramente divisi non sembra destinato a finire presto», scrive Lacey.

Staff reale umiliato dalla duchessa del Sussex

Lacey afferma che «Meghan era fondamentalmente ostile nei confronti del sistema reale» e da qui il maltrattamento dello staff di palazzo. Secondo l'autore i membri dello staff si sarebbero sentiti "umiliati" dalla duchessa del Sussex. Un cortigiano di palazzo avrebbe raccontato: «Ho sentito per caso una conversazione tra Harry e uno dei suoi migliori aiutanti. Harry stava urlando al telefono».

«Secondo una delle mie fonti, gli è stato fatto notare che tutti hanno una cognata difficile», si legge nel libro ,riportato dal Daily Mail. «La risposta di William è stata di annuire con la testa in segno di saggia accettazione. Poi improvvisamente scoppiare in rabbia. "Ma guarda come quella maledetta donna ha trattato il mio staff: spietato"», avrebbe detto William. «Meghan può essere un incubo al 500 per cento», avrebbero inoltre ammesso alcuni amici intimi di Harry. «Il PR senza fine. Lei è così. . . Americana!».

Lacey sostiene che William sia stato "furioso", per il trattamento del suo staff. Il Culmine della vicenda si sarebbe raggiunto quando Jason Knauf, che lavorava nelle comunicazioni sia per i Cambridge che per i Sussex, inviò un'e-mail ufficiale nell'ottobre 2018 in cui si affermava che Meghan aveva maltrattato il personale.