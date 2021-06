Lunedì 28 Giugno 2021, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 15:32

Sembra proprio che il principe Harry sia disposto a tornare sui propri passi e ad ammettere alcuni errori commessi nei confronti dei reali d'Inghilterra, in primis nei riguardi della regina Elisabetta. Il biografo reale Robert Lacey ha affermato infatti che il duca di Sussex «ha nostalgia di casa e ha chiamato gli amici nel Regno Unito nelle ultime settimane dopo aver subito una reazione negativa sui suoi commenti sul principe Carlo che non avrebbe dato alcun segnale riguardo ai pogrammi su Apple di Harry. Mr Lacey ha aggiunto che Harry ha detto loro che vorrebbe addirittura fare pace con i reali.

Harry, quanti passi falsi

Scrivendo sul Daily Mail, l’esperto reale ha spiegato: «I suoi amici hanno cercato di fargli notare il rischio che sta correndo con le sue continue lamentele molto dolorose». E ha aggiunto: «Mi è stato detto che Harry ha confessato agli amici che vorrebbe riconciliarsi ed è disposto ad ammettere alcuni dei passi falsi che ha fatto».

La rivelazione arriva quando Harry è appena tornato in Gran Bretagna prima dell’inaugurazione di una statua dedicata alla principessa Diana a Kensington Palace. In quella occasione, molta attenzione si è concentrata sui fratelli Harry e William, un tempo intimi, e ora al centro di una frattura. Il mese scorso infatti, Harry ha accusato i reali di “totale abbandono” nella sua serie di documentari di Apple TV, The Me You Can’t See e si è anche scagliato contro suo padre Carlo nella serie e durante un’apparizione nel podcast Armchair Expert.

Gli attacchi di Harry sono arrivati sulla scia della controversa intervista sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey, che li ha visti fare una serie di affermazioni esplosive sui reali.

Nonostante tutto questo, sembra che la regina voglia che il principe Harry partecipi alle celebrazioni l’anno prossimo a Buckingham Palace per il suo Giubileo di Platino. «La Regina - ha detto il Lacey -ha sempre espresso simpatia e comprensione per Harry e sono sicuro che vorrebbe il nipote accanto a lei sul balcone. Non considererebbe la famiglia completa senza di lui».