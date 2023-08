Inizia un secondo lavoro nel digital marketing e diventa milionaria: «Guadagno 45mila dollari al mese»

Ha impiegato 3 mesi per diventare ricca. «Guadagno 45mila dollari al mese, lavoro part time e in smart working», dice Amelie. La sua storia è diventata presto virale. Come ci è riuscita? Promuove i prodotti di alcune compagnie tramite Amazon associate e Pinterest. Nei video che condivide sui suoi profili social racconta dell'esperienza partita come secondo lavoro nel digital marketing, poi diventata un'occupazione a tempo pieno.

Come ha fatto

C'è chi però ha dei dubbi tra gli utenti. Ma le precisa: "Ho impiegato diversi mesi. Il primo mese ho guadagnato 1000 dollari di commissioni, poi 2000, e infine 45mila". Quello che fa è essenzialmente vendere i prodotti di alcune aziende su amazon attraverso pinterest. Per ogni persona che compra, lei riceve delle commissioni. «Uno choc il fatto che funzionasse», spiega nei video.

Cos'è il digital marketing

Il marketing digitale è la componente del marketing che utilizza Internet e tecnologie digitali online come computer desktop, telefoni cellulari e altri media e piattaforme digitali per promuovere prodotti e servizi. Quali vantaggi? "Non devi farti vedere - dice la donna -, gestire l'inventario o occuparti della spedizione del prodotto che stai promuovendo. Non devi avere a che fare con un capo, reclutare persone o fare telefonate senza senso". Inotlre dice che si può "iniziare come principianti, senza laurea o esperienza".

E anche senza follower sui social media. Si possono poi decidere orari e quali aziende/prodotti promuovere.