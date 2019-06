Pamela Prati torna a partecipare ad eventi pubblici, Eliana Michelazzo la attacca

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati. Gli scontri tra le tre, coinvolte nello scandalo del finto matrimonio con il finto Mark Caltagirone, non sembrano placarsi e ogni scusa sembra essere buona per riaccendere le polemiche. Pamela Prati, dopo lo scandalo, aveva mantenuto un basso profilo, evitando eventi pubblici e troppe apparizioni in Tv, ma ora le cose stanno cambiando.

Chiara Ferragni, Fedez e Leone cacciati da un parco giochi a Los Angeles: il racconto del rapper

La showgirl ha pensato di riprendere in mano la sua vita, così ha partecipato a Vip Champion 2019, a Capri, manifestazione che vede sfidarsi i personaggi del mondo dello spettacolo in alcune competizioni sportive. Gli organizzatori hanno mostrato l'arrivo di Pamela sui social e la sua ex agente, Eliana Michelazzo ha colto la palla al balzo per sottolineare l'inappropriatezza della sua partecipazione.

«Senza vergogna, Capri?», scrive ripostando la storia sul suo profilo Instagram. La Michelazzo, entrata in conflitto con la sua socia Pamela Perricciolo, ha raccontato la vicenda sul falso matrimonio, parlando anche della Prati e contraddicendola in alcuni suoi racconti. Quale sia la verità resta un mistero, ma Pamela sono sembra avere più intenzione di nascondersi.

Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 00:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA